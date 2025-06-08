Нижегородцев предупредили об опасности люпинов

Кроме того, специалисты предостерегают и от наличия букетов этих цветов в жилых помещениях. Высокая концентрация запаха люпинов может вызвать вялость, сонливость и даже головную боль. Если цветы все-таки оказались дома, то комната, где они стоят, должна хорошо проветриваться. При этом аллергикам лучше вообще воздержаться от контакта с этими цветами.