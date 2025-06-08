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Нижегородцев предупредили об опасности люпинов

Контакт с яркими синими цветами может вызвать отравление и головную боль.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Люпины, синие поля которых можно часто встретить в Нижегородской области, могут быть опасны для организма человека. Об этом рассказал главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Если попробовать эти яркие синие цветы на вкус, то можно сильно отравиться. Люпин может раздражать слизистые оболочки органов, а также нарушать работу нервной системы и сердца.

Кроме того, специалисты предостерегают и от наличия букетов этих цветов в жилых помещениях. Высокая концентрация запаха люпинов может вызвать вялость, сонливость и даже головную боль. Если цветы все-таки оказались дома, то комната, где они стоят, должна хорошо проветриваться. При этом аллергикам лучше вообще воздержаться от контакта с этими цветами.

Несмотря на опасность для человека, люпин имеет и полезное свойство. Цветок положительно влияет на почву, обогащая ее кислородом.