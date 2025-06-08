Результаты ЕГЭ выпускницы, снимавшей задания на умные очки, аннулировали

Результаты школьницы из Ленинградской области, которая списала на ЕГЭ с помощью «умных» очков, аннулировали. Пересдать экзамен в резервные дни она не сможет, сообщили в региональном комитете по образованию. Ранее замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал, что учеников, которые проносят на ЕГЭ гаджеты, ведомство может идентифицировать по фрагменту бланка с заданиями. Однако чаще выпускников ловят на списывании со шпаргалок и телефонов. В этом году с единого государственного экзамена по этой причине уже удалили 483 человека. Как выпускники пытаются хитрить на ЕГЭ — в материале «Газеты.Ru».