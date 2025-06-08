Армянская община помогла бойцам СВО собрать помощь на 800 тысяч рублей

ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Армянская община Абинского района Краснодарского края помогла собрать и доставить бойцам СВО очередную партию помощи на сумму 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Союза армян России (САР).
«Благотворительный груз на общую сумму около 800 тысяч рублей по заявке бойцов из Абинского района на донецкое и запорожское направления СВО доставил председатель местного отделения Союза армян России Абинского района Гайк Карапетьянц», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в гуманитарной миссии его сопровождала помощник депутата законодательного собрания Кубани Владимира Решетняка, депутат Абинского городского поселения Вера Попова.
«Груз, собранный усилиями общественных структур и благотворителей Абинского района — фонда Абинского района, местного отделения САР Абинского района и других, — включал в себя квадрокоптер “Мавик-3”, средства личной гигиены, дезинфицирующие средства, тактические носилки, маскировочные сети, антидроновые одеяла, продукты для полевой кухни и так далее», — говорится в сообщении.
Поддержка российских военнослужащих и добровольцев в зоне проведения СВО осуществляется региональным и местными отделениями Союза армян России Краснодарского края с первого дня спецоперации, уточнили в организации.