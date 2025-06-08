Армянская община помогла бойцам СВО собрать помощь на 800 тысяч рублей

«Груз, собранный усилиями общественных структур и благотворителей Абинского района — фонда Абинского района, местного отделения САР Абинского района и других, — включал в себя квадрокоптер “Мавик-3”, средства личной гигиены, дезинфицирующие средства, тактические носилки, маскировочные сети, антидроновые одеяла, продукты для полевой кухни и так далее», — говорится в сообщении.