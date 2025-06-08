Цена билета в полторы зарплаты: кто был пассажирами первого международного авиарейса

При первом полете из аэропорта Шереметьево 1 июня 1960 года стюардессы авиакомпании «Аэрофлот» носили форму, соответствующую стилю и духу послевоенной эпохи СССР, с упором на строгость, элегантность и функциональность. Она включала в себя приталенный жакет, юбку-карандаш (обычно до колена или чуть ниже), блузку и пилотку или шапочку. Наиболее распространенными цветами были синий, серый и иногда зеленый. Блузки выбирали белого цвета. Для жакетов и юбок использовались шерстяные или полушерстяные ткани. Блузки шились из хлопчатобумажных материалов. На обязательных пилотках или шапочках, как правило, размещалась эмблема авиакомпании — крылья, серп и молот. Кроме того, бортпроводницы могли носить перчатки, шарфики и туфли на небольшом каблуке. Внешний вид стюардесс должен был вызывать доверие, ассоциироваться с дисциплиной.