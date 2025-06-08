ЕМКЦ передали факсимильную копию первого машинописного текста эпоса «Урал-батыр»

— Символично, что именно сегодня мы передали в Евразийский музей кочевых цивилизаций факсимильную копию первого машинописного текста эпоса «Урал-батыр» на башкирском языке. Напомню, что это уже третья уникальная книга, которая будет храниться в визит-центре «Тура-Хан», — написал руководитель региона.