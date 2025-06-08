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ЕМКЦ передали факсимильную копию первого машинописного текста эпоса «Урал-батыр»

Башкирия впервые отмечает День эпоса «Урал-батыр».

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Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 8 июня, Башкирия впервые отмечает День национального эпоса «Урал-батыр». Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, памятная дата была учреждена, чтобы сохранить для потомков и популяризовать величайший памятник башкирской словесности.

— Символично, что именно сегодня мы передали в Евразийский музей кочевых цивилизаций факсимильную копию первого машинописного текста эпоса «Урал-батыр» на башкирском языке. Напомню, что это уже третья уникальная книга, которая будет храниться в визит-центре «Тура-Хан», — написал руководитель региона.

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