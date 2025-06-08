Омичи на следующей неделе будут работать всего три дня

На следующей неделе жителей Омской области ожидает укороченная рабочая неделя: россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 12 по 15 июня. Об этом говорится в производственном календаре, утверждённом правительством РФ.
Праздничный период приурочен ко Дню России, который отмечается 12 июня. Выходные продлятся до воскресенья, 15 июня благодаря переносу неиспользованного выходного дня с 8 марта (в этом году оно пришлось на субботу). Этот день «переехал» и присоединился к июньскому празднику, подарив россиянам дополнительный отдых.
В связи с предстоящими выходными среда, 11 июня, станет сокращённым рабочим днём. Это позволит омичам заранее переключиться на праздничный ритм и запланировать мини-отпуск.
Следующий раз россияне смогут насладиться длинными выходными осенью — в честь Дня народного единства. Правда, перед этим придётся потрудиться шесть дней подряд: с 27 октября по 1 ноября, чтобы затем отдохнуть со 2 по 4 ноября.