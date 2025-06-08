Омичи на следующей неделе будут работать всего три дня

Праздничный период приурочен ко Дню России, который отмечается 12 июня. Выходные продлятся до воскресенья, 15 июня благодаря переносу неиспользованного выходного дня с 8 марта (в этом году оно пришлось на субботу). Этот день «переехал» и присоединился к июньскому празднику, подарив россиянам дополнительный отдых.