Аттракционы детское колесо обозрения, «Супер 8» и «Ладья» не будут работать в парках Минска

Четыре механизированных аттракциона не будут работать в парках Минска. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в Минском городском управлении Госпромнадзора МЧС Беларуси.
В частности, речь идет про Детское колесо обозрения в парке Горького и «Качелики» из парка Челюскинцев. Оба аттракциона находятся в ремонте.
Еще два аттракциона из парка Челюскинцев — «Ладья» (они же «Качели маятниковые “Зубр”) и “Супер 8” (“Горки механизированные с длиной пути до 300 метров”) — не будут работать по другой причине.
«Выведены из эксплуатации, так как отработали три и более нормативных срока службы. В 2025-м планируется их демонтаж и утилизация», — уточняют в указанной структуре.
К слову, в Минском городском управлении Госпромнадзора зарегистрировано 34 механизированных и 4 передвижных аттракциона, а еще 20 водных спусков.