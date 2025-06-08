В День России в Москве ожидается дождливая и прохладная погода

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Дождливая и прохладная погода ожидается в День России 12 июня в московском регионе, воздух прогреется лишь до плюс 18 — плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В четверг, в праздничный день, столичный регион окажется под влиянием северной периферии циклона, обходящего столицу с юга. Погода преимущественно облачная, дождливая и довольно холодная — всего лишь плюс 18 — плюс 20 градусов», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что в пятницу пройдут кратковременные дожди, температура хоть и подрастет, но до нормы не дотянет. В регионе ожидается плюс 20 — плюс 22 градуса.
«Следующие суббота с воскресеньем тоже не особо порадуют комфортной погодой. В субботу, правда, будет довольно солнечно и сухо, но прохладно — плюс 20 — плюс 22 градуса. В воскресенье будет теплее, но придут дожди при температуре плюс 22 — плюс 24 градуса», — заключил Леус.