В День России в Москве ожидается дождливая и прохладная погода

«Следующие суббота с воскресеньем тоже не особо порадуют комфортной погодой. В субботу, правда, будет довольно солнечно и сухо, но прохладно — плюс 20 — плюс 22 градуса. В воскресенье будет теплее, но придут дожди при температуре плюс 22 — плюс 24 градуса», — заключил Леус.