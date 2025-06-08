70-летнюю женщину с неоперабельным раком спасли в ростовской больнице

В Ростовской областной клинической больнице врачи провели сложнейшую операцию 70-летней жительнице Таганрога с запущенной стадией рака щитовидной железы. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Обычно в таких случаях медики ограничиваются паллиативной помощью, но ростовские специалисты решились на рискованное вмешательство. Операция длилась четыре часа — хирургам пришлось удалять опухоль, которая успела поразить мышцы, сосуды, нервы, лимфоузлы и даже частично трахею с гортанью.
— Понадобилось все мастерство врачей, чтобы полностью иссечь новообразование, — отмечается в сообщении ведомства.
Благодаря слаженной работе хирургов и эндокринологов женщине удалось избежать установки дыхательной трубки — теперь у нее есть шанс на полноценную жизнь.
Ежегодно в этой больнице проводят около сотни подобных операций, но данный случай стал одним из самых сложных.
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