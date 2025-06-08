70-летнюю женщину с неоперабельным раком спасли в ростовской больнице

Обычно в таких случаях медики ограничиваются паллиативной помощью, но ростовские специалисты решились на рискованное вмешательство. Операция длилась четыре часа — хирургам пришлось удалять опухоль, которая успела поразить мышцы, сосуды, нервы, лимфоузлы и даже частично трахею с гортанью.