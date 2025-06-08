Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых изменениях в Самарской области за неделю

Главным решением недели стало принятие закона о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции. С 1 сентября все организации с численностью сотрудников более 100 человек будут обязаны выделять 1% рабочих мест для бойцов СВО. Это позволит создать свыше пяти тысяч вакансий. Также участники смогут бесплатно пройти обучение, получить новую профессию или повысить квалификацию.