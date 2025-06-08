Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых изменениях в Самарской области за неделю

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своей традиционной еженедельной рубрике в телеграм рассказал о главных событиях и достижениях в регионе.
Главным решением недели стало принятие закона о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции. С 1 сентября все организации с численностью сотрудников более 100 человек будут обязаны выделять 1% рабочих мест для бойцов СВО. Это позволит создать свыше пяти тысяч вакансий. Также участники смогут бесплатно пройти обучение, получить новую профессию или повысить квалификацию.
В микрорайоне Волгарь открыто новое детское лечебно-профилактическое отделение на базе городской стоматологической поликлиники № 1. Здесь будут принимать около восьми тысяч детей. Отделение оснащено хирургическим, ортодонтическим, рентген- и терапевтическими кабинетами.
В Самаре начинается реставрация фасадов шести объектов культурного наследия. Работы охватят дом мещан Капраловых, торговый дом «Братья Клодтъ», дом специалистов, дом купчихи Курлиной, типографию Восточного бюро и дом Прагер. Проект реализуется в рамках региональной программы капитального ремонта.
Кроме того, с начала 2025 года в рамках регионального проекта «Поддержка семьи» молодым родителям уже выдано 3 200 подарочных наборов для первенцев.
Также в регионе отметили успехи в сфере образования. Сразу три самарских вуза вошли в топ-100 лучших университетов России по версии агентства RAEX. Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королёва занял 44-е место, Самарский государственный медицинский университет — 53-е, а Самарский государственный технический университет — 75-е. Приёмная кампания стартует 20 июня.
Сегодня, 8 июня, Вячеслав Федорищев также поздравил работников и ветеранов соцсферы с Днём социального работника.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.