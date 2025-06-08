Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 9 июня 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Каслинская, 23, 25-А; Шадринская, 71 — с 09:00 до 17:00/
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Ферросплавная; Можайская; Бийская, 2−16; Бийская 2-я, 3−16; Бийская 4-я; Бийская 5-я, 2−23; Валдайская; Луначарского, 6−16; Лобачевского, 3−25, 29−41 (неч.); Механическая, 8/1, 13, 15, 17 — с 08:00 до 18:00/
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Пионерская, 7-А; Косарева, 8; Расковой, 42 — с 08:00 до 18:00$.
— ч/с: Городок 11-F, 1−39, 2−32, 68, 79, 80, 80-А, 80-Б, 110, 110-А — с 08:00 до 18:00;
— ч/с: пос. Шагол: Ямальская, 1−51; Березовая; пос. Мичурино — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Василевского, 3 — с 09:00 до 17:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Сталеваров, 14; Калмыкова, 27 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с пос. Першино: Мартеновская, 17−35, 24−48; Прокатная, 34−44; Пржевальского, 24−34, 45−48; Красноуфимская, 16−32; Сеченова, 55−60; 32-ой Годовщины Октября, 20−28, 21−49; 26-ти Бакинских Комиссаров, 31−61, 42−62; Бухарская, 4; Красноуфимская, 20−46 — с 08:00 до 17:00;
— ч/с пос. Першино: Доменная, 1−28-Б; Пржевальского, 2; Каштакская, 1−11; 32-й Годовщины Октября, 2−18; Сеченова, 17−32; Бухарская, 2−4; 26-ти Бакинских Комиссаров, 15−40 — с 08:00 до 19:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Сулимова, 69; Советская, 19; Блюхера, 5-А; пер. Дачный, 14-Б (подъезды 5−6), 18-А; Фестивальная, 8 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Доватора, 28, 30, 32, 32-Б, 34; Шаумяна, 81, 83-А; Каменный Лог, 11; Загородная, 40; Трактовая, 22 — с 08:00 до 18:00;
— Сулимова, 45, 47; ч/с пос. Некрасова: пер. Минеральный, 1−16; Сулимова, 31−43 (неч.), 34, 48−60 (чет.); Волгоградская, 23−28, 30, 34; Ленинградская, 21, 23, 24; Кировоградская, 17, 19, 23, 23А, 24, 26; Щукина, 1, 1-А, 2, 2-А, 3; Тарасова, 17−39 (неч.) — с 08:00 до 17:00;
— ч/с пос. Урицкого: пер. Виноградный, 7, 13−18; Марата, 22, 23; Алданская, 1−15-А, 20; Адлерская, 13; Салтыкова, 66−76; пер. Шиферный, 2, 4, 5, 6, 8; пер. Гоголя, 1, 2, 3, 5; Сосновская, 60, 62, 63−75 (неч.); Гоголя, 61, 63, 65, 67; пер. Алданский, 1−18 — с 08:00 до 17:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Танкистов, 193-Б — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Горького, 37−45 (неч.); Правдухина, 11−19 (неч.); Грибоедова, 17−25 (неч.); Котина, 23−31 (неч.) — с 08:30 до 18:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Кирова, 86; ч/с пос. Шершни; пос. Шершневские Каменные карьеры — с 08:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В понедельник, 9 июня, будут отключены светофоры на перекрестках улиц:
— улиц Доватора и Шаумяна — с 8:00 до 18:00;
— улиц Лесопарковая и Сони Кривой — с 9:00 до окончания работ.
Будьте внимательны и осторожны!