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Белорусский сомнолог рассказал разницу в снах мужчин и женщин

Белорусский сомнолог рассказал, какая разница между снами мужчин и женщин.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский невролог и сомнолог Алексей Малков рассказал СБТВ, как отличаются сновидения мужчин и женщин.

— Например, мужчины — чаще всего какая-то агрессия, борьба или сексуальные сновидения. И доказано, что они видят не своего партнера. Это практически всегда, — говорит Малков.

По его словам, согласно исследованиям, женщины напротив в снах сексуального характера видят своего партнера.

— Если женщины видят, например, детей, то мужчины не видят детей практически никогда. Они видят работу, цели и других женщин, — добавил специалист.

Тем временем белорусский рефлексотерапевт назвала болезни, которые имеют психосоматическую природу: «Опустошение часто приводит к слабости в ногах и руках, энурез — нота страха, отек — от душевной боли и обиды».

Ранее мы писали, что капитан команды «Что? Где? Когда?» белоруска Алена Повышева развелась с мужем-знатоком после 14 лет брака.

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