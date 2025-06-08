Белорусский сомнолог рассказал разницу в снах мужчин и женщин

Белорусский невролог и сомнолог Алексей Малков рассказал СБТВ, как отличаются сновидения мужчин и женщин.
— Например, мужчины — чаще всего какая-то агрессия, борьба или сексуальные сновидения. И доказано, что они видят не своего партнера. Это практически всегда, — говорит Малков.
По его словам, согласно исследованиям, женщины напротив в снах сексуального характера видят своего партнера.
— Если женщины видят, например, детей, то мужчины не видят детей практически никогда. Они видят работу, цели и других женщин, — добавил специалист.
Тем временем белорусский рефлексотерапевт назвала болезни, которые имеют психосоматическую природу: «Опустошение часто приводит к слабости в ногах и руках, энурез — нота страха, отек — от душевной боли и обиды».
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