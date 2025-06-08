Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на понедельник

Ночью 9 июня (понедельник) по юго-востоку страны ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.
В северной части республики прогнозируются дожди.
Что касается дневного времени суток, то в понедельник синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра, его порывы могут достигать 15−20 м/с.
В столице Беларуси в ночь с воскресенья на понедельник также ожидается сильный дождь. Утром и днем, как и по всей республике, — усиление юго-западного ветра порывами 15−20 м/с.
В ночь на воскресенье по всей республике прошел мощный грозовой фронт. По данным «Минскэнерго», с полуночи были зафиксированы нарушения электроснабжения в 112 населенных пунктах Минской области. К утру в большинстве из них неполадки были устранены.