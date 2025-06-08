10 июня центр Ростова останется без воды

10 июня жителям центральной части Ростова-на-Дону придется запастись водой — в городе пройдут плановые работы на водопроводных сетях. Отключения затронут два крупных сектора. Об этом сообщили в Ростовводоканале.
С 8:30 до 19:00 полностью прекратится водоснабжение в квартале, ограниченном улицами Станиславского, Журавлева, Береговая и Университетский.
В этот же день, но на более длительный срок — с 8:30 до 23:00 — останутся без холодной воды жители домов по улице Социалистической, участок от проспекта Соколова до улицы Чехова.
Коммунальные службы просят ростовчан отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее подготовить необходимый запас воды.
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