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10 июня центр Ростова останется без воды

Без воды на сутки: в центре Ростова объявлено отключение водоснабжения.

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Источник: Комсомольская правда

10 июня жителям центральной части Ростова-на-Дону придется запастись водой — в городе пройдут плановые работы на водопроводных сетях. Отключения затронут два крупных сектора. Об этом сообщили в Ростовводоканале.

С 8:30 до 19:00 полностью прекратится водоснабжение в квартале, ограниченном улицами Станиславского, Журавлева, Береговая и Университетский.

В этот же день, но на более длительный срок — с 8:30 до 23:00 — останутся без холодной воды жители домов по улице Социалистической, участок от проспекта Соколова до улицы Чехова.

Коммунальные службы просят ростовчан отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее подготовить необходимый запас воды.

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