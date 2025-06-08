Патент на скрепы: как бизнес пытается заработать на матрешках, фото Путина и словах «Я русский»

Один из главных политических брендов — Че Гевара. Кубинский революционер глядит на нас с футболок, джинсов и сумок. Мало кто знает, что изображение Че сделано 5 марта 1960 года фотографом газеты Revolucion Альберто Кордой. Фото, кстати, в газету тогда не попало. Но автору оно понравилось, и Корда распечатал изображение, повесив дома на стену. Осенью 1967-го, незадолго до смерти Че, в гости к Корде приехал Джанджакомо Фельтринелли — итальянский издатель. Портрет Че ему очень понравился, и Корда отпечатал ему несколько копий на память. Конечно, бесплатно. Как только в октябре 1967-го Че Гевару убили, Фельтринелли, благо что издатель, тут же выпустил постеры, использовав подаренный ему снимок. Корда, увы, не получил ни песо: Куба не признала Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений, а значит, на изображение Че у него не было никаких прав. Между тем его фото печатали на календарях, часах, значках. А иногда хамски использовали в рекламе. Так, например, один из известных немецких автомобильных брендов заменил звезду на берете революционера своим логотипом. Сейчас эксклюзивное право на фото имеет американская компания Fashion Victim — «Жертва моды».