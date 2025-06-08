Патент на скрепы: как бизнес пытается заработать на матрешках, фото Путина и словах «Я русский»

Кремль вернул на свою эмблему изображение православных крестов. Обновленная версия появилась как в телеграм-канале, так и на сайте президентской администрации. Напомним, эмблема Кремля — герб России с двуглавыми орлами в коронах, которые венчают кресты. Между тем национальные символы часто служат предметом судебных разбирательств, а иногда даже способом заработка тех, кто оформит на них патент. На символах России можно хорошо заработать!
Патриотизм — тоже товар. Зять Трампа Джаред Кушнер признался, что компания его тестя зарабатывает до 80 тысяч долларов в день (!) на торговле красными бейсболками с аббревиатурой MAGA: Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). Наши бизнесмены и политики — не такие ушлые, но зарабатывать на национальных символах пытаются. Так, Ярослав Дронов, он же певец SHAMAN, с октября 2024 года пробует зарегистрировать в Роспатенте товарный знак «Я русский» — по названию его песни.
— Я не собираюсь выпускать под этим брендом ни водку, ни секс-кукол, ни мыло с трусами! Моя цель — просто оградить бренд «Я русский» от использования недобросовестными дельцами, — заявил сам Ярослав.
Алексей Башук, юрист по интеллектуальным правам, патентный поверенный РФ № 2151, считает, что шансы Шамана невелики.
— В чем смысл товарного знака? Отличать товары одного производителя от товаров других. Но еще задолго до появления певца SHAMAN и его хита в продаже появились футболки с надписью «Я русский». Причем от самых разных производителей, — рассуждает эксперт. — Да, в последнее время на футболках стали помещать изображение самого певца. А вот это уже нарушение, даже два: авторских прав на фото и на использование образа гражданина. Здесь Ярослав Дронов вправе судиться.
Эксперт уверен: фраза «Я русский» — не просто название песни и слоган. По сути это обозначение национальной принадлежности. Роспатент может посчитать, что регистрация такого бренда на одного человека будет противоречить интересам общества, ведь, получается, никто не сможет заказать себе на футболку надпись «Я русский», не заплатив Ярославу Дронову. Если ты декларируешь свою русскость, поделись с Дроновым! Ну не странно ли это?
При чем тут Есенин.
Березка — наше все. Самое популярное стихотворение, которое начинают учить в начальных классах, — «Белая береза» Сергея Есенина. А в одной из самых известных песен «Любэ» звучит риторический вопрос: «Отчего так в России березы шумят?» Чего уж там: даже письменность в России появилась благодаря березкам — на их бересте ведь сначала писали! Бизнесмены, понятно, этот образ вовсю используют.
— В России зарегистрировано около 50 товарных знаков, где используется слово «Березка», — заявил глава Роспатента Юрий Зубов.
Названия с этим словом носит и бренд водки, и бренд одежды. «Приобняли» русскую березку и братья-белорусы: они выпускают серию продуктов. В общем, «березку» можно носить, пить и ею же закусывать.
Чьи вы, хохлома и Ленин.
Один из символов России, конечно, матрешка. Правообладатель патента на матрешку (RU31514U1) — компания «Хохломская роспись» из города Семенова Нижегородской области, т.е. с родины хохломской росписи. Также существует товарный знак «Матрешка MATRESHKA» со свидетельством № 395696. Правообладатель — компания «Союзпатент» из того же города. Впрочем, речь идет не о любой матрешке, а только той, что расписана под хохлому.
— Если вы продаете матрешки, скажем, с изображениями мировых лидеров, то ничье авторское право не нарушаете, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Сергей Матющенко.
Кстати, о лидерах. Один из самых узнаваемых в мире политических брендов — Ленин. Но никто, включая даже КПРФ и товарища Зюганова лично, не может светлый образ вождя пролетариата монетизировать.
— Наше патентное законодательство запрещает регистрировать знаки с использованием имен и псевдонимов известных людей, — пояснил Сергей Матющенко. — Роспатент, например, отказал ФГУП «Атомфлот» в регистрации товарного знака «Атомный ледокол Ленин».
А вот на бездуховном Западе, как известно, монету извлекают из всего. Товарный знак Lenin, включая русскую транскрипцию слова, зарегистрирован в Международной организации по интеллектуальной собственности компанией Human Bios GmbH из швейцарского города Кройцлингена. Действие регистрации товарного знака распространяется аж на 23 страны. Под маркой «Ленин» владелец бренда уже начал производить продукты, напитки, косметику, одежду и обувь.
— Никаких жалоб и претензий от частных лиц, недовольных «Лениным», в компанию не поступало. Небольшая проблема была только с немецкой фирмой Metro AG, которая в России торгует водкой «Ленинская». Но с мы с ней договорились, — рассказал местным СМИ гендиректор швейцарской компании Фредерик Кистерс.
Водка, черный хлеб, селедка.
Россия без водки — деньги на ветер. Так полагают многие иностранные туристы, для которых водка — самый известный русский напиток. Между тем право на этот бренд во второй половине ХХ века оспаривали полдюжины стран: слишком уж популярным после победы СССР во Второй мировой стал напиток.
— В России многие уверены, что водку, как и таблицу Менделеева, изобрел наш российский химик. Но это не совсем так, — пояснил кандидат исторических наук, преподаватель МГУ Виктор Трефилов. — Начнем с того, что водку в России пили еще со времен раннего Средневековья. Она называлась «хлебное вино» или просто «зелье». Напиток был национальным, поскольку виноград у нас не рос, поэтому ни вина, ни коньяка наши предки изготовить не могли. Для приготовления алкоголя они использовали то, что под рукой, — пшеницу и рожь. Градусы никто особо не мерил. Но, как считают историки русской кухни, изначально русская водка была слабее нынешней. Кстати, делали ее и в других европейских странах.
Как пояснил эксперт, лишь в 1865 году научным путем, во время защиты докторской диссертации «О соединении спирта с водой», Менделеев вывел идеальную пропорцию. С тех пор именно благодаря Дмитрию Ивановичу классическая водка имеет 40 градусов крепости. Почему? Потому что Менделеев свое изобретение запатентовал — практичный был человек!
— Водку активно выпускали и в США, и в европейских странах, но право писать на напитке «водка» имел только СССР, поскольку он был правопреемником Российской империи, а сам 40-градусный вариант напитка был запатентован именно у нас, — пояснил Виктор Трефилов.
Но, как пояснил эксперт, это право было официально предоставлено только после международного арбитражного суда в… Гааге, который состоялся в 1982 году.
—Это была очень громкая история. Нашим главным конкурентом, как ни странно, стала социалистическая Польша, — рассказывает эксперт. —Поляки утверждали, что водку изобрели именно они, причем еще в Средние века, во времена Речи Посполитой. Больше того, они требовали, чтобы с этикеток некоторых наименований «беленькой» убрали само слово «водка». При этом, надо понимать, производство и продажа водки были одним из главных средств пополнения госбюджета, ведь существовала госмонополия. В конце 1970-х — начале 1980-х в СССР пили очень здорово, да и экспорт был большим, и государство могло, по крайней мере, экспортных водочных доходов лишиться полностью. Но помогли, как ни странно, историки.
Для арбитражного суда, как пояснил эксперт, они нашли исторический документ. Согласно его тексту, первый рецепт русской водки появился еще в 1439 году. Тогда Русь, по сути, была еще частью Золотой Орды. А составил документ монах Чудова монастыря Исидор. Сам же монастырь располагался в Московском Кремле. Поляки ничего похожего предоставить не смогли. И с тех пор водка — официально бренд нашей страны. При этом, что интересно, СССР не стал запрещать выпускать водку другим странам. Наверное, потому, что ценители все равно чаще выбирали именно русский продукт. А вот черный хлеб и селедка никак не запатентованы.
Крепкий «Орешник».
Президент Владимир Путин, вне сомнения, тоже бренд. Политический и популярный во всем мире. Между тем в России можно купить футболки с изображением российского президента и его цитатами. Недавно в витринах магазина, торгующего такой одеждой, появились футболки с цитатами президента: «Баллистическая ракета “Орешник” является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее».
По данным сотрудников, самой большой популярностью у гостей пользуются вещи с фразами про «Орешник» и Россию. Помимо этого, в коллекции сохранились изделия с более ранними цитатами: «Границы России нигде не заканчиваются», «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», «Битва за Россию продолжается, Победа будет за нами». Впрочем, их предлагают частные предприниматели. А вот владелец торговой марки PUTIN TEAM, которая выпускает одежду в повседневном стиле, — Управление делами президента Российской Федерации. Исключительное право на бренд PUTIN TEAM, по данным Роспатента, действует до 21 сентября 2033 года. Впрочем, как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, непосредственно «к администрации президента бренд отношения не имеет». По его словам, в ведении Управделами президента есть предприятия, которые ведут коммерческую деятельность, так что лично Путин свою популярность не монетизирует никак. А вот что на его имени зарабатывает бюджетное учреждение, факт, без сомнения, отрадный. Ведь деньги идут в бюджет!
На образе Че Гевары зарабатывают его убийцы.
Один из главных политических брендов — Че Гевара. Кубинский революционер глядит на нас с футболок, джинсов и сумок. Мало кто знает, что изображение Че сделано 5 марта 1960 года фотографом газеты Revolucion Альберто Кордой. Фото, кстати, в газету тогда не попало. Но автору оно понравилось, и Корда распечатал изображение, повесив дома на стену. Осенью 1967-го, незадолго до смерти Че, в гости к Корде приехал Джанджакомо Фельтринелли — итальянский издатель. Портрет Че ему очень понравился, и Корда отпечатал ему несколько копий на память. Конечно, бесплатно. Как только в октябре 1967-го Че Гевару убили, Фельтринелли, благо что издатель, тут же выпустил постеры, использовав подаренный ему снимок. Корда, увы, не получил ни песо: Куба не признала Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений, а значит, на изображение Че у него не было никаких прав. Между тем его фото печатали на календарях, часах, значках. А иногда хамски использовали в рекламе. Так, например, один из известных немецких автомобильных брендов заменил звезду на берете революционера своим логотипом. Сейчас эксклюзивное право на фото имеет американская компания Fashion Victim — «Жертва моды».
— Парадокс в том, что на образе Че Гевары зарабатывают фактически его убийцы, — пояснил Виктор Трефилов. — Дело в том, что Че убили в Боливии. В захвате и убийстве Гевары участвовал агент ЦРУ Феликс Родригес. А те солдаты боливийской армии, кто сумел завести в засаду отряд революционера, были первым выпуском боливийского спецназа, тренировавшегося под руководством американских рейнджеров. Теперь же американцы зарабатывают на том, кого убили!
Опасная история.
Лично мне кажется, что попытка зарабатывать на базовых символах — опасная история. Ну ладно водка — скрепой ее можно назвать разве что в шутку. И матрешка не скрепа. А вот попытка превратить в коммерческий продукт выражение «Я русский», или, березку, или Ленина чревата трещиной в национальном сознании. Люди пойдут на войну защищать и русскую березку, и свою национальную идентичность, а кто-то до сих пор и Ленина… А они бренд защищать точно не пойдут. Может быть, не стоит их путать? Березка — это символ России, а не одежда и не водка. «Я русский» не бренд певца SHAMAN, у русских, кстати, вообще шаманов не было — только волхвы, а позднее священники. «Я русский» — это понимание себя и своего места в этом мире. И Ленин, как к нему ни относись, не кофе, не одежда, а великий политический деятель. В общем, с торговлей надо бы поосторожнее. Как бы все не продать.
КСТАТИ.
Многие не в курсе, что одним из ведущих российских изобретателей был бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он, например, зарегистрировал патент на пчелиный улей. Был и патент на… МКАД, которая в документах фигурирует как «Транспортный комплекс мегаполиса и способ регулирования и разгрузки пассажирских и грузовых потоков транспортного комплекса мегаполиса». Как человек многогранный, Юрий Михайлович зарегистрировал и патент на пирожок расстегай. Он потом продавался в сети «Русское бистро», созданной московским правительством в 1995 году как альтернатива «Макдоналдсу». А вот нереализованное ноу-хау: спортивно-оздоровительный комплекс «Воробьевы горы» в виде мостового перехода через реку. Юрий Михайлович считал, что по нему москвичи смогут перемещаться бегом. А зимою — на лыжах. Такой вот креативный начальник!
В ТЕМУ.
Согласно статье 1231.1. Гражданского кодекса РФ, нельзя зарегистрировать товарный знак, включающий, воспроизводящий или имитирующий официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части, а именно — российский государственный герб, флаг, гимн, а также их элементы. И вот что еще:
названия и символика госорганизаций;официальная символика субъектов России (гербы, флаги, девизы);российские государственные наградные знаки (ордена, медали, знаки отличия);денежные знаки в виде банкнот и монет, их элементы;печати с госсимволикой;изображения и названия культурно-исторических ценностей международного, федерального и регионального значения. Изображение Кремля, например, в товарный знак включать запрещено.