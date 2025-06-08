Какая погода будет в Казахстане 9 июня

Пройдут дожди с грозами, градом, усилением ветра, на востоке — сильные дожди. В ночные и утренние часы на севере страны ожидается туман.
В Алматинской, Карагандинской, Улытауской, Жетысуской областях, на севере, юге Западно-Казахстанской, на западе Палодарской, на севере, в центре Актюбинской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангыстауской, на юге Акмолинской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской, на западе, юго-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской областей, на западе, севере, востоке, в центре Абайской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангыстауской, на юге Костанайской, Абайской, Улытауской областей, на севере, востоке Жетысуской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, утром и днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 21−23 тепла.
Алматы: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 30−32 тепла.
Шымкент: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 32−34 тепла.