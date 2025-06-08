Какая погода будет в Казахстане 9 июня

В Алматинской, Карагандинской, Улытауской, Жетысуской областях, на севере, юге Западно-Казахстанской, на западе Палодарской, на севере, в центре Актюбинской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангыстауской, на юге Акмолинской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской, на западе, юго-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской областей, на западе, севере, востоке, в центре Абайской области ожидается высокая пожарная опасность.