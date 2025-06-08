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В Самаре ушел из жизни заместитель главы города Олег Киттер

В Самаре на 71-м году жизни скончался бывший заместитель мэра Олег Киттер.

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В Самаре на 71-м году жизни скончался бывший заместитель мэра Олег Киттер. О его смерти сообщил депутат Совета депутатов Железнодорожного района Виктор Гужов.

Киттер занимался политикой с 1990-х годов. В 1997 году он баллотировался на пост мэра Самары, затем работал заместителем главы города при Георгии Лиманском. Также он был основателем регионального отделения Национально-державной партии России, издателем газеты «Алекс-Информ» и организатором «Секретного центра по борьбе со СПИДом и крысами».

В 2006 году Киттер был приговорён к полутора годам условно по обвинению в разжигании межнациональной розни, но наказание позже отменили из-за истечения срока давности. В 2008 году суд признал экстремистскими и закрыл сайты, связанные с его деятельностью.

Последние два года Киттер тяжело болел, и врачи не смогли установить точный диагноз. Он умер вечером 7 июня в одной из медсанчастей города. Об этом по информации ГТРК Самара сообщает Виктор Гужов.

Редакция «МК в Самаре» выражает соболезнования родным и близким Олега Вячеславовича.

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