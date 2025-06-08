В Самаре ушел из жизни заместитель главы города Олег Киттер

Киттер занимался политикой с 1990-х годов. В 1997 году он баллотировался на пост мэра Самары, затем работал заместителем главы города при Георгии Лиманском. Также он был основателем регионального отделения Национально-державной партии России, издателем газеты «Алекс-Информ» и организатором «Секретного центра по борьбе со СПИДом и крысами».