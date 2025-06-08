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Сквер Блокадников в Петербурге благоустроят в Выборгском районе

Сквер Блокадников в Выборгском районе преобразится благодаря благоустройству, разрешению на которое дала Государственная административно-техническая инспекция. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Правительства Петербурга.

Главной особенностью сквера станет новая гранитная площадь вокруг монумента «Мужество ленинградцев», украшенная уникальной плиткой. Узор изображает символическое кольцо блокады Ленинграда, а разорванные внешние линии символизируют освобождение города. Сквер находится по адресу пересечение проспекта Тореза и Политехнической улицы.

Ранее «МК в Питере» писал, что Фарфоровская набережная от дома № 127 до дома № 151 по проспекту Обуховской Обороны получит статус выявленного объекта культурного наследия.