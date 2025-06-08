Специалисты проведут экспертизу для оценки влияния Лабубу на психику детей

— Если игрушка будет признана опасной, на этом ее экспертиза закончится. Если этот барьер игрушка преодолевает, то дальше ее выпускают на «полигон детских игрушек», где с ней будут играть дети, а эксперты — внимательно наблюдать за процессом, в том числе за тем, как объект воздействует на когнитивную, психосоциальную и психофизическую сферы личности ребенка, — рассказал Александр Савенков.