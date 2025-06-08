Специалисты проведут экспертизу для оценки влияния Лабубу на психику детей

В связи с растущей популярностью куклы Лабубу среди детей и взрослых специалисты Российской академии образования проведут ее экспертизу для оценки влияния на психику детей.
По словам председателя научно-экспертного совета по играм, игрушкам и игровым учебным пособиям Российской академии образования Александра Савенкова, специалисты тщательно изучат куклу и оценят ее по психолого-педагогическим критериям. Результаты позволят определить, может ли игрушка быть допущена к дальнейшей проверке — на «полигоне детских игрушек».
— Если игрушка будет признана опасной, на этом ее экспертиза закончится. Если этот барьер игрушка преодолевает, то дальше ее выпускают на «полигон детских игрушек», где с ней будут играть дети, а эксперты — внимательно наблюдать за процессом, в том числе за тем, как объект воздействует на когнитивную, психосоциальную и психофизическую сферы личности ребенка, — рассказал Александр Савенков.
Эксперт отметил, что обязательно будет оцениваться соответствие игрушки российской культуре, возрастным особенностям детей, заявленным производителями, ее образовательная ценность и другие параметры. Напомним, что Лабубу представляет собой пушистую куклу с заячьими ушами, широким ртом и жутковатыми острыми зубами, похожими на акульи. Одни считают ее милой и забавной, другие — странной и даже пугающей. Популярность, возможно, связана с трендом на необычные и эпатажные игрушки.
По словам кандидата биологических наук, семейного психолога Екатерины Трофимовой, такие игрушки могут быть как полезными, так и вредными.
— Важно помнить, что воздействие игрушек на детей очень индивидуально. Игрушки, несущие в себе элемент агрессии, к примеру, могут помочь робким и неуверенным детям почувствовать себя сильнее, дать выход подавленной агрессии и ощутить контроль над ней, — отметила Екатерина.
Лабубу: что это такое, как выглядит, история создания.
Ребенок, играя с такой игрушкой, как бы подчиняет ее себе, а не наоборот. Но есть риск, что внешний вид игрушки может напугать ребенка. Поэтому необходимо тщательно подбирать презент и учитывать возрастные и психологические особенности каждого конкретного ребенка.
— Игрушки становятся все ярче из-за высокой конкуренции. Маркетологи стремятся привлечь внимание любыми способами, ведь обычные куклы больше неинтересны. Яркие эмоции становятся нормой, в том числе их получают и через «агрессивные» игрушки. Для детей с подавленной агрессией это может быть полезно. Это дает выход чувствам. Но гиперактивным детям подобные игрушки пользы не принесут, наоборот, они могут усугубить ситуацию, — делится профессиональным мнением Екатерина Трофимова.
Эксперт отметила, что подобные игрушки стимулируют креативность ребенка и развивают умение придумывать разнообразные игры, например, с монстрами: создавать миры, сражаться с ними или, наоборот, делать их своими союзниками в борьбе с врагами. Это открывает множество возможностей для развития.
— При выборе игрушек важны возраст, психологические особенности и уникальность ребенка. Необходимо разнообразие: интеллектуальные игры, конструкторы, мягкие игрушки.
Небольшое количество «монстров» допустимо, но, если ребенок агрессивен, а игровая комната заполнена такими игрушками, явно надо что-то менять, — заключила психолог.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ольга Костяная, руководитель отдела маркетинга Novo BI:
— Такие игрушки, как Лабубу, пользуются большим спросом в первую очередь из-за своего необычного дизайна. Игрушка выглядит как милый, но слегка странноватый монстрик. Также у игрушки есть много вариаций: от мини-фигурок в «слепых боксах» до мягких игрушек и даже светящихся версий, что само собой привлекает внимание детей.
МОШЕННИКИ НЕ СПЯТ.
Мошенники начали красть телеграм-аккаунты под видом розыгрышей игрушек Лабубу. Популярность игрушек Лабубу, представляющих собой зубастых монстров, не осталась незамеченной мошенниками: они используют ботов в известном мессенджере, чтобы обманным путем завладеть аккаунтами пользователей, обещая подарок в виде игрушки за отзыв или предлагая участвовать в фиктивных розыгрышах.
— Аналитики обнаружили Telegram-боты, в которых Лабубу выступает в качестве приманки для фишинга, а также привлечения пользователей в сомнительные схемы. Один из таких Telegramботов нацелен на «угон» аккаунтов. Под предлогом получения подарка в виде Лабубу за отзыв бот предлагает поделиться своим контактом, а затем ввести поступивший код от Telegram под предлогом учета как «уникального пользователя». На самом деле это код доступа в аккаунт, — рассказали в компании, разрабатывающей технологии для борьбы с киберпреступностью.
Также злоумышленники создали несколько ботов, в которых якобы проводят розыгрыш Лабубу. Для участия пользователям предлагают подписаться на определенные Telegram-каналы. Некоторые их этих каналов могут рекламировать мошеннические схемы, целью которых является кража денег. Специалисты компании также выявили случаи мошеннической продажи Лабубу: после оплаты «продавцы» перестают отвечать, а деньги не возвращаются. Обман происходит через фейковые аккаунты и ботов.
— Когда в качестве приманки злоумышленники используют игрушки, дети оказываются в особой опасности из-за доверчивости, которая свойственна их возрасту. Угнанные аккаунты Telegram, в том числе принадлежащие детям, злоумышленники впоследствии могут использовать в противоправных целях, — отметил аналитик еще одной компании-разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями Евгений Егоров.
Специалисты рекомендуют проявлять осторожность в отношении розыгрышей и обещаний подарков, особенно в социальных сетях, мессенджерах. Если для получения подарка требуется перейти в Telegram-бот и выполнить какие-либо действия, это, вероятно, мошенничество.