Ушел из жизни бывший заммэра Самары Олег Киттер

Олег Киттер родился 18 апреля 1954 года в Калининграде. Выпускник Куйбышевского политехнического института по специальности «инженер-электрик» и Самарского государственного университета по специальности «правоведение». В 1989 году создал детективное агентство «Алекс», затем — охранное предприятие «Алекс-Безопасность» и газету «Алекс-Информ». В 1997 году участвовал в выборах мэра Самары, в первом туре набрал 14,8% голосов избирателей и занял четвертое место. Победу одержал Георгий Лиманский, который позже пригласил Олега Киттера стать его заместителем. Олег Киттер называл себя национал-патриотом. В 2006 году Октябрьский районный суд Самары признал его виновным в «возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды» и приговорил к 1,5 годам условно. Позже наказание было отменено из-за истечения срока давности преступления.