Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под конец короткой рабочей недели в Башкирию придут грозы

Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на короткую рабочую неделю.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Синоптики башкирского Гидрометцентра дали прогноз погоды на короткую рабочую неделю — с 9 по 11 июня.

По данным специалистов, в понедельник, 9 июня, в республике обойдется без осадков. Ветер переменных направлений, днем местами порывистый. Ночью температура воздуха опустится до +11, +16 градусов (по востоку до +6). Днем столбики термометров покажут +26, +31. Во вторник, 10 июня, характер погоды существенно не изменится, разве что будет на градус теплее.

В среду, 11 июня, погода начнет портиться. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Но на высокой температуре все это не скажется: +13, +18 ночью, +26, +31 днем.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.