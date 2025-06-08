Под конец короткой рабочей недели в Башкирию придут грозы

Синоптики башкирского Гидрометцентра дали прогноз погоды на короткую рабочую неделю — с 9 по 11 июня.
По данным специалистов, в понедельник, 9 июня, в республике обойдется без осадков. Ветер переменных направлений, днем местами порывистый. Ночью температура воздуха опустится до +11, +16 градусов (по востоку до +6). Днем столбики термометров покажут +26, +31. Во вторник, 10 июня, характер погоды существенно не изменится, разве что будет на градус теплее.
В среду, 11 июня, погода начнет портиться. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Но на высокой температуре все это не скажется: +13, +18 ночью, +26, +31 днем.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.