Под конец короткой рабочей недели в Башкирию придут грозы

По данным специалистов, в понедельник, 9 июня, в республике обойдется без осадков. Ветер переменных направлений, днем местами порывистый. Ночью температура воздуха опустится до +11, +16 градусов (по востоку до +6). Днем столбики термометров покажут +26, +31. Во вторник, 10 июня, характер погоды существенно не изменится, разве что будет на градус теплее.