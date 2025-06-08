В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью

«Многодетные семьи — не герои, как многие считают. Это нормально, и каждый способен решить для себя, сколько детей он хочет. Не передавайте своим детям страх перед рождаемостью или нищетой, вместо этого поддерживайте их в решении создавать семью», — приводятся в сообщении слова священника.