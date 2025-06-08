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В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью

Священник Лукьянов призвал не прививать детям страх перед многодетностью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на фестивале «Троица в Троицке» призвал не прививать детям страх перед многодетностью, сообщают организаторы мероприятия.

«Многодетные семьи — не герои, как многие считают. Это нормально, и каждый способен решить для себя, сколько детей он хочет. Не передавайте своим детям страх перед рождаемостью или нищетой, вместо этого поддерживайте их в решении создавать семью», — приводятся в сообщении слова священника.

С 6 по 8 июня 2025 года в Троицке проходил III Региональный фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке», который стал значимой площадкой для обсуждения ключевых вопросов, связанных с укреплением духовно-нравственных ценностей и семейных традиций в современном обществе.