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Губернатор Пермского края посетил Кудымкар с рабочим визитом

Одним из первых объектов стала школа № 8, где завершили капитальный ремонт.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Глава региона прибыл в Кудымкар с целью проверить ход реализации проектов и пообщаться с местными жителями. Одним из первых объектов стала школа № 8, где завершили капитальный ремонт. Директор учебного заведения, Ирина Павловна, провела экскурсию, показала классы и помещения центра дополнительного образования «Точка роста». Также губернатор встретился с участниками юнармейского отряда.

В рамках визита обсудили планы по благоустройству пришкольной территории. Работы начнутся уже в этом году по региональной программе «Комфортный край».

Кроме того, губернатор осмотрел место проведения капитального ремонта гидротехнического сооружения на реке Кува. Благодаря финансированию из краевого бюджета, удалось полностью обновить шлюзы и очистить Кувинский пруд.

Еще одним значимым объектом стала набережная и Красная горка — излюбленные места отдыха местных жителей. Их благоустройство началось в этом году после победы проекта в федеральном конкурсе по созданию комфортной городской среды.

Также губернатор побывал в скейт-парке и на памп-треке, где наблюдал за тренировками молодежи. По его словам, такие современные пространства становятся важной частью городской инфраструктуры и привлекают всё больше молодых людей.