Советскую площадь в Воронеже перекроют для пешеходов из-за книжной ярмарки

Ограничения связаны с проведением книжной ярмарки в рамках XIV Международного Платоновского фестиваля искусств. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По информации структуры, закрытие части площади будет действовать с 10:00 среды, 11 июня, до 12:00 четверга, 12 июня. В это время на территории состоится открытие книжной ярмарки, которая продолжит свою работу до 20:00. После этого вход на территорию также будет ограничен.
13 июня ярмарка будет работать с 10:00 до 20:00. В заключительный день, 14 июня, ее работа продлится с 10:00 до 18:00. При этом проход в Воронежский концертный зал ограничивать не будут — попасть туда можно будет в обычном режиме.