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Сбежал и вернулся на место трагедии с родителями: стали известны подробности ДТП, при котором подросток погубил 16-летнюю девушку

Озвучены подробности ДТП в Башкирии, где по вине подростка погибла юная девушка.

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Источник: Комсомольская правда

ГАИ Башкирии озвучила подробности ДТП в селе Красная Башкирия Абзелиловском районе, где по вине подростка погибла 16-летняя девушка. Авария случилась накануне днем — пострадавшая скончалась сегодня утром в больнице.

По данным дорожной полиции, 16-летний водитель Lada Priora совершил наезд на девушку, когда она ехала на электросамокате. После этого он скрылся с места происшествия и спрятал автомобиль в лесу. На место ДТП он вернулся уже вместе с родителями.

В ГАИ подтвердили, что ранее подросток дважды привлекался к ответственности за вождение без прав и действительно находился на профилактическом учете. Злополучную Lada Priora он купил за несколько дней до трагедии.

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