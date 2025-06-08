Сбежал и вернулся на место трагедии с родителями: стали известны подробности ДТП, при котором подросток погубил 16-летнюю девушку

ГАИ Башкирии озвучила подробности ДТП в селе Красная Башкирия Абзелиловском районе, где по вине подростка погибла 16-летняя девушка. Авария случилась накануне днем — пострадавшая скончалась сегодня утром в больнице.
По данным дорожной полиции, 16-летний водитель Lada Priora совершил наезд на девушку, когда она ехала на электросамокате. После этого он скрылся с места происшествия и спрятал автомобиль в лесу. На место ДТП он вернулся уже вместе с родителями.
В ГАИ подтвердили, что ранее подросток дважды привлекался к ответственности за вождение без прав и действительно находился на профилактическом учете. Злополучную Lada Priora он купил за несколько дней до трагедии.
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