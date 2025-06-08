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Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма коронавируса

Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в России стабильная и контролируемая.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В пресс-службе Роспотребнадзора опровергли сообщения о появлении нового штамма коронавируса в России.

«В настоящее время в Российской Федерации эпидемиологическая ситуация с коронавирусом остается стабильной и контролируемой. Специалисты Роспотребнадзора продолжают оперативный мониторинг заболеваемости», — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что в публикации говорится о выявлении нового вируса. Исследования проводились на основе структурных частиц уже известных вирусов.

«Ученые выяснили, что большинство изученных мербековирусов, относящихся к линии 1 HKU5, проникает в клетки животных через ACE-рецепторы, которые также присутствуют в организме человека и использовались SARS-CoV-2 для заражения», — пояснили там.

В материалах СМИ также упоминается вирус HKU5-CoV-2. О нем стало известно в феврале 2025 года. Исследователи из Китая под руководством вирусолога Ши Чжэнли сообщили о способности этой группы проникать в человеческие клетки.

«Результаты исследований не предвещают возникновения немедленной угрозы для человечества, однако они подтверждают прежние опасения о рисках распространения новых вирусов. Вероятность межвидового перехода вируса к человеку теоретически возможна, хотя на основе существующих данных эпидемическое распространение от человека к человеку выглядит маловероятным», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Сейчас единственным известным представителем мербековирусов, способным заражать людей, остается возбудитель Ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV. Его впервые выявили в 2012 году.