Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма коронавируса

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В пресс-службе Роспотребнадзора опровергли сообщения о появлении нового штамма коронавируса в России.
«В настоящее время в Российской Федерации эпидемиологическая ситуация с коронавирусом остается стабильной и контролируемой. Специалисты Роспотребнадзора продолжают оперативный мониторинг заболеваемости», — рассказали в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что в публикации говорится о выявлении нового вируса. Исследования проводились на основе структурных частиц уже известных вирусов.
«Ученые выяснили, что большинство изученных мербековирусов, относящихся к линии 1 HKU5, проникает в клетки животных через ACE-рецепторы, которые также присутствуют в организме человека и использовались SARS-CoV-2 для заражения», — пояснили там.
В материалах СМИ также упоминается вирус HKU5-CoV-2. О нем стало известно в феврале 2025 года. Исследователи из Китая под руководством вирусолога Ши Чжэнли сообщили о способности этой группы проникать в человеческие клетки.
«Результаты исследований не предвещают возникновения немедленной угрозы для человечества, однако они подтверждают прежние опасения о рисках распространения новых вирусов. Вероятность межвидового перехода вируса к человеку теоретически возможна, хотя на основе существующих данных эпидемическое распространение от человека к человеку выглядит маловероятным», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Сейчас единственным известным представителем мербековирусов, способным заражать людей, остается возбудитель Ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV. Его впервые выявили в 2012 году.