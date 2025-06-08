Ночью 9 июня в Самарской области ожидается малооблачная и прохладная погода

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая ожидается погода ночью 9 июня.
На ночь понедельника в Самарской области будет малооблачной, без осадков. Ветер ночью ожидается слабый и неустойчивый, что обеспечит спокойные и комфортные условия для ночного отдыха.
Температура воздуха по области опустится до +12…+17 градусов Цельсия. Такие показатели характерны для начала лета и создадут приятную прохладу после дневной жары.
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