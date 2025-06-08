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В Кировском районе Самары отремонтировали канализационный коллектор

В Кировском районе Самары завершён капитальный ремонт канализационного коллектора в СНТ «Ракитовка 2».

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В Кировском районе Самары завершён капитальный ремонт канализационного коллектора в СНТ «Ракитовка 2». Об этом сообщил мэр города Иван Носков в своем телеграм-канале.

Работы провела компания ООО «СКС»: отремонтировано более километра труб, построено 14 новых камер, дополнительно очищён участок коллектора около СНТ «Дачница», где установлены ещё 5 камер.

По словам Носкова, многолетняя проблема с разливом сточных вод на территории «Ракитовки 2» и соседних СНТ решена. Вопросы дальнейшего благоустройства, рекультивации подтопленных земель и организации заезда в СНТ обсуждаются с министерством транспорта, представителями садоводов и местными жителями.

Также мэр сообщил, что проект ливневой канализации в Зубчаниновке прошёл госэкспертизу, сейчас идёт подготовка к конкурсной процедуре. Начало строительства запланировано на четвёртый квартал.

Кроме того, в рамках поручения губернатора готовится программа «Самарские озёра». Проводится инвентаризация водоёмов, начата очистка и восстановление искусственных. Работы по естественным водоёмам будут вестись совместно с областным Минприроды.

Ранее Губернатор Вячеслав Федорищев подвёл итоги недели и сообщил о новой стоматологии в Волгаре и реставрации памятников.

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