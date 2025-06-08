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В Подмосковье устраняют затопление на участке Пироговского шоссе

Минтранс Подмосковье: затопление на Пироговском шоссе устранят в течение часа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Затопление на участке Пироговского шоссе в Подмосковье ликвидируют в течение часа, транспорт работает штатно, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На данном участке (Пироговского шоссе — ред.) установлена мотопомпа для откачки воды, в течение часа подтопление с проезжей части будет ликвидировано», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в минтрансе региона, общественный транспорт Подмосковья работает в штатном режиме.