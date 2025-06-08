В Подмосковье устраняют затопление на участке Пироговского шоссе

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Затопление на участке Пироговского шоссе в Подмосковье ликвидируют в течение часа, транспорт работает штатно, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На данном участке (Пироговского шоссе — ред.) установлена мотопомпа для откачки воды, в течение часа подтопление с проезжей части будет ликвидировано», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Как рассказали в минтрансе региона, общественный транспорт Подмосковья работает в штатном режиме.