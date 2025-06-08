Дептранс напомнил, что в жару оставлять детей в машине без присмотра опасно

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Власти Москвы напомнили жителям столицы об опасности оставлять детей в машине жару, даже за несколько минут температура в салоне автомобиля может подняться до опасного уровня, об этом предупреждает столичный департамент транспорта.
«В столицу пришла жаркая погода, поэтому напоминаем: оставлять детей одних в машине крайне опасно! Летом температура в автомобиле может быстро расти и вызвать перегрев организма. Если состояние ребенка ухудшится, некому будет оказать ему первую помощь. Если автомобиль припаркован неправильно, это может привести к ДТП и травмам ребенка», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении столичного дептранса, вопрос детской безопасности находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. С начала года инспекторы МАДИ и работники Московского паркинга выявили два случая, когда детей оставили в машине без присмотра.