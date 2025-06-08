Дептранс напомнил, что в жару оставлять детей в машине без присмотра опасно

«В столицу пришла жаркая погода, поэтому напоминаем: оставлять детей одних в машине крайне опасно! Летом температура в автомобиле может быстро расти и вызвать перегрев организма. Если состояние ребенка ухудшится, некому будет оказать ему первую помощь. Если автомобиль припаркован неправильно, это может привести к ДТП и травмам ребенка», — говорится в Telegram-канале ведомства.