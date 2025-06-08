Принесли гуси-лебеди: чем опасен церкариоз, который разносят птицы

В Москве признаны пригодными для купания семь зон для отдыха: озера Белое и Черное, Школьное озеро, Тропарево, Мещерское, Серебряный бор № 2 и 3. Зоны для отдыха в САО («Левобережье», пляж «Динамо» и Головинские пруды) приняты в эксплуатацию, но купаться здесь пока нельзя. Гражданам разрешат заходить в водоемы лишь после получения удовлетворительных результатов анализов воды. Городские водоемы начали готовить к летнему сезону заблаговременно. Ранней весной от мусора и листвы очистили 270 прудов, обслуживаемых ГУП «Мосводосток». Работы проводили преимущественно вручную, чтобы не пропустить ни одного участка. В мае к проверкам приступили санитарные врачи Роспотребнадзора по Москве. Брали пробы воды и песка. У водоемов, около которых размещены таблички о запрете купания, можно принять только солнечные ванны.