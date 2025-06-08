Чеховский фестиваль показал спектакль «Полковнику никто не пишет»

Стиль аскетичный, если не сказать простой. Минимум декораций, составленных из шести решетчатых секций, какими во дворах огорожены (во всяком случае, у нас) спортивные площадки. На сцене Театра им. Пушкина, где четыре дня играли колумбийские артисты, ими обозначены разные пространства. Вот здесь живет полковник, который, как ветеран гражданской войны, 15 лет ждет решения по честно заслуженной пенсии. А ему никто не пишет. Вот спальня с кроватью, где время от времени лежит его супруга с аллергическим кашлем. Они потеряли единственного сына, год назад ставшего жертвой расправы. В ожидании решения по пенсии, которой, уже понятно, не будет, супруги едва сводят концы с концами. Как единственное напоминание о сыне — бойцовский петух, как раз принадлежавший покойному. Петух же, красавец с ярким пестрым окрасом, — их последняя надежда на заработок: такой красавец должен участвовать в петушиных боях и не может не победить. Об этом знают и твердят полковнику все вокруг.