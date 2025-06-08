Легендарные Чингачгук Большой Змей и рабыня Изаура приехали на черноморское побережье оценивать фильмы евразийского пространства

В Сочи проходит кинофорум «Евразия». Предпринята еще одна попытка воссоздания утраченного кинопространства бывших советских республик и не только. Фильмы из Центральной Азии, Закавказья, России, а также Турции, Эфиопии, ЮАР изредка можно увидеть на зарубежных фестивалях. В России они попали в разряд невидимок.
Конкурсный показ открыла черно-белая казахстанская «Эвакуация» Фархата Шарипова — о том, как Казахстан принимал в годы войны эвакуированных из других республик СССР, о неизбежных потерях близких и детей. «Фильм мы начали снимать в 2019 году. Съемки по разным причинам останавливались. Я долго определялся с концовкой», — рассказал режиссер. Изначально хотели рассказать о знаменитых кинематографистах и музыкантах, приехавших в Алма-Ату из Москвы и Ленинграда. Однако такой проект был бы дорогостоящим, потребовал звезд и портретного сходства. На это не было ни сил, ни средств. В результате ограничились простыми людьми, в основном русскими, сыграли которых артисты из Казахстана и Германии.
«В поисках истины» снял дебютант Манзарали Шерали из Душанбе. Картины из Таджикистана в принципе большая редкость, их выпускают немного. Главным героем стал известный своими расследованиями журналист, которому приходится справляться с угрозами в свой адрес. Он едет с другом в горную деревню, чтобы перевести дух, но и там оказывается в центре трагических событий, связанных со смертью юной девушки. Репортер попытается распутать этот клубок, нарушая тем самым патриархальный уклад деревни. Главную роль сыграл талантливый таджикский актер Азам Розик, который говорит, что всегда готов к любой ситуации, поскольку это его профессия. Примерно так рассуждает и его герой.
Оценивать фильмы будет жюри под руководством бразильской актрисы Луселии Сантос, исполнительницы роли рабыни Изауры в одноименном сериале, вышедшем полвека назад в Бразилии и показанном 37 лет назад по ТВ в СССР. Луселия в последние годы несколько раз приезжала в Россию. Она хрупкая, миниатюрная и очень подвижная. Ее актерская карьера началась в 14-летнем возрасте. С тех пор она сыграла более ста ролей в театре и кино. Ее трудовой стаж насчитывает 53 года! Луселия ставит спектакли, продюсирует, много гастролирует и не стесняется того, что стала звездой благодаря одной роли. Она так и говорит: «Я Луселия Сантос, известная вам как рабыня Изаура. Я люблю кино и посвятила ему всю свою жизнь. Также я занимаюсь защитой окружающей среды». Она настоящая активистка и яростно защищает леса Амазонки.
Вместе с ней в состав жюри вошел живущий в Германии югославский актер Гойко Митич, главный киноиндеец мира, снявшийся в фильмах «Чингачгук Большой Змей», «Сыновья Большой Медведицы», «Апачи», «Вождь Белое Перо». У него за плечами 15 картин про индейцев на студии DEFA в ГДР. Ему 84 года. Себя он называет молодым стариком, поражает статью и ироничным умом. Им с Луселией на улицах прохода не дают, словно и не прошло десятилетий с момента, когда они были на пике славы.
Гойко Митич родился в Королевстве Югославия. В школе изучал русский язык. В годы учебы в Белградском физкультурном институте хорошо держался в седле, и его приметили кинематографисты. Он сыграл не только индейцев, но маршала Соколовского, д`Артаньяна, Спартака, Робин Гуда, работал в горном театре под открытым небом, участвовал в мюзиклах.
Гойко придерживается скромного образа жизни, купается в реке, на берегу которой живет, выращивает овощи, довольствуется малым. «Много ли надо человеку для счастья? — считает он. — Кров над головой, простая еда». Он любит сербскую кухню, отлично готовит по рецептам своей бабушки.
В жюри также работает молодой индийский режиссер Джатла Сиддартха. Его фильм «В чреве тигра» основан на реальном событии и рассказывает о женщине, которую растерзал хищник. Россию в судейской коллегии представляет кинорежиссер Лариса Садилова. Она также представляет актерскую школу Сергея Герасимова. От Кыргызстана в состав жюри вошел продюсер Талантбек Толобеков, возглавляющий оскаровский комитет своей страны.