Легендарные Чингачгук Большой Змей и рабыня Изаура приехали на черноморское побережье оценивать фильмы евразийского пространства

Оценивать фильмы будет жюри под руководством бразильской актрисы Луселии Сантос, исполнительницы роли рабыни Изауры в одноименном сериале, вышедшем полвека назад в Бразилии и показанном 37 лет назад по ТВ в СССР. Луселия в последние годы несколько раз приезжала в Россию. Она хрупкая, миниатюрная и очень подвижная. Ее актерская карьера началась в 14-летнем возрасте. С тех пор она сыграла более ста ролей в театре и кино. Ее трудовой стаж насчитывает 53 года! Луселия ставит спектакли, продюсирует, много гастролирует и не стесняется того, что стала звездой благодаря одной роли. Она так и говорит: «Я Луселия Сантос, известная вам как рабыня Изаура. Я люблю кино и посвятила ему всю свою жизнь. Также я занимаюсь защитой окружающей среды». Она настоящая активистка и яростно защищает леса Амазонки.