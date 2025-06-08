Фицо предупредил о блокировке санкций ЕС против России

Словакия намерена блокировать в Евросоюзе санкции, потенциально угрожающие интересам страны. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление премьер-министра Роберта Фицо.
«Если кто-то захочет предложить остановить поставки ядерного топлива в Словакию из России, то я просто не смогу это поддержать», — заявил премьер-министр. Он также подчеркнул, что в случае введения санкций, которые могут нанести ущерб Словакии, он никогда не поддержит их.
Однако Фицо отметил, что Словакия стремится оставаться активным участником Европейского союза и поддерживать конструктивные отношения с другими странами.
Напомним, что 5 июня в Словакии парламент одобрил резолюцию, выступающую против санкционной политики в адрес РФ. Инициатором этого документа стала Словацкая национальная партия, которая входит в состав правящей коалиции.