Фицо предупредил о блокировке санкций ЕС против России

«Если кто-то захочет предложить остановить поставки ядерного топлива в Словакию из России, то я просто не смогу это поддержать», — заявил премьер-министр. Он также подчеркнул, что в случае введения санкций, которые могут нанести ущерб Словакии, он никогда не поддержит их.