Мужчину едва не унесло в коллектор во время ливня

В Москве во время сильного дождя произошел опасный инцидент на реке Чертановка в районе Пролетарского проспекта. По данным источника телеграм-канала SHOT, сотрудника парка, занимавшегося очисткой ливневых стоков, мощным течением начало затягивать в сточную трубу.