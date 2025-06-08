Мужчину едва не унесло в коллектор во время ливня

В Москве во время сильного дождя произошел опасный инцидент на реке Чертановка в районе Пролетарского проспекта. По данным источника телеграм-канала SHOT, сотрудника парка, занимавшегося очисткой ливневых стоков, мощным течением начало затягивать в сточную трубу.
По свидетельствам очевидцев, две женщины, заметив происходящее, успели схватить мужчину за руки, не дав потоку воды унести его в коллектор.
На место оперативно прибыли спасатели, которые протянули пострадавшему трос. Благодаря слаженным действиям, мужчину удалось вытащить из опасной зоны и передать медикам.
Инцидент произошел в районе Москворечье-Сабурово, где сильный ливень вызвал подъем уровня воды.
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