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Мужчину едва не унесло в коллектор во время ливня

В Москве во время сильного дождя произошел опасный инцидент на реке Чертановка в районе Пролетарского проспекта.

В Москве во время сильного дождя произошел опасный инцидент на реке Чертановка в районе Пролетарского проспекта. По данным источника телеграм-канала SHOT, сотрудника парка, занимавшегося очисткой ливневых стоков, мощным течением начало затягивать в сточную трубу.

По свидетельствам очевидцев, две женщины, заметив происходящее, успели схватить мужчину за руки, не дав потоку воды унести его в коллектор.

На место оперативно прибыли спасатели, которые протянули пострадавшему трос. Благодаря слаженным действиям, мужчину удалось вытащить из опасной зоны и передать медикам.

Инцидент произошел в районе Москворечье-Сабурово, где сильный ливень вызвал подъем уровня воды.

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