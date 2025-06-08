Аксайского меломана оштрафовали за громкую музыку в машине

19-летний житель Аксая получил солидные штрафы за свою любовь к громкой музыке. Как сообщает Госавтоинспекция Ростовской области, инцидент произошел в ночь на 5 июня.
Черная «Волга» ГАЗ-24, припаркованная у жилых домов, превратилась в настоящий ночной клуб — мощные сабвуферы и усилители звука будили весь район. Когда раздраженные жители попросили убавить громкость, водитель проигнорировал их просьбы, и людям пришлось вызывать полицию.
Утром сотрудники ГИБДД нашли автомобиль нарушителя. Осмотр показал, что машина оборудована профессиональной аудиосистемой. Кроме того, оказалось, что стекла автомобиля были затемнены сверх допустимой нормы.
Молодому человеку пришлось ответить по всей строгости закона. Штраф за нарушение тишины ночью и штраф за незаконную тонировку. Дополнительное наказание за неповиновение полиции. Теперь любителю громкой музыки придется задуматься — стоит ли ночное веселье таких последствий.
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