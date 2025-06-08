Аксайского меломана оштрафовали за громкую музыку в машине

Черная «Волга» ГАЗ-24, припаркованная у жилых домов, превратилась в настоящий ночной клуб — мощные сабвуферы и усилители звука будили весь район. Когда раздраженные жители попросили убавить громкость, водитель проигнорировал их просьбы, и людям пришлось вызывать полицию.