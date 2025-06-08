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В Черновицкой области расследуют факты нарушения прав человека в военкомате

В ТЦК и правоохранительные органы было направлено обращение с просьбой провести служебное расследование.

Источник: Аргументы и факты

В Черновицкой области Украины проводится служебное расследование из-за возможного незаконного удержания людей в одном из территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата), сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, расследование было инициировано после появившейся в Сети публикации о задержании граждан без объяснений причин. У них также забрали телефоны — они содержались без доступа к воде и связи.

«Отдельное беспокойство вызывает информация о содержании лиц без решения суда, ограничении доступа к базовым потребностям», — отметил он.

Ранее суд Черниговской области заявил, что удержание мобилизованного в ТЦК является рабством.

Инстанция рассматривала иск местного жителя, который находится в учреждении более четырех дней. При этом мужчина не считался задержанным или арестованным.