В столице успешно прошла Неделя предпринимательства

«Отличный старт для многих начинающих бизнесменов и новые возможности для развития своего дела в столице» — так мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал завершившуюся на днях Московскую неделю предпринимательства. Это действительно было масштабное событие. 23 мероприятия Недели предпринимательства посетило более 300 тысяч человек — инвесторов, бизнесменов, экспертов и просто горожан. Москва еще раз заявила о своей всесторонней поддержке отечественного бизнеса, а предприниматели подтвердили готовность развивать свое дело на благо города и всей страны.
Главными площадками Недели предпринимательства стали Сколково, Лужники, Болотная площадь и Манеж, а самым масштабным событием — VI Московская неделя интерьера и дизайна. Только ее гостями стали 84 тысячи человек, 1220 российских и зарубежных компаний. Это в три раза больше, чем было на первой неделе дизайна, состоявшейся в 2022 году. 636 компаний представляли российскую столицу, причем 312 из них являются участниками проекта «Сделано в Москве». Напомним, что это программа столичного правительства по поддержке локальных брендов, которая объединяет компании, производящие одежду и обувь, косметику и игрушки, ювелирные украшения, продукты питания и многое другое. Именно стенд «Сделано в Москве» — настоящий воздушный шар! — был центральным на экспозиции недели дизайна в Манеже. Но и другие компании не затерялись на его фоне, в том числе стенды Китая и ОАЭ.
В рамках недели дизайна прошли многочисленные деловые переговоры, были подписаны новые контракты. И просто гостей в Манеже хватало. Люди приходили на встречи и мастер-классы известных дизайнеров, записывались на экскурсии в Московский музей дизайна и просто покупали оригинальные вещи.
Еще одним крупным событием стал День предпринимательства. В России он официально отмечается 26 мая. Ну, а на Болотной площади мероприятия, связанные с праздником, шли два дня. На лекциях и дискуссиях обсуждались интересные актуальные темы — тренды в фитнесе и индустрии здоровья, карьера женщин-бизнесменов в России, совмещение успешного ведения дел и крепкой семьи.
День предпринимательства посетили более пяти тысяч человек, на 58 сессиях выступили 122 спикера.
Ну, а в Сколкове на стартап-конференции Startup Village собрались 16 тысяч участников из 43 стран. И это была работа на будущее. Здесь обсуждались вопросы продвижения стартапов и новые технологии, велись дискуссии на такие темы, как роботы в городской инфраструктуре, эволюция технопарков и искусственный интеллект, участники конференции обсудили и вновь возникающие цивилизационные вызовы — выгорание, эпоха цифровой усталости и многое другое.
Еще один фестиваль, Positive Hack Days, проходил в Лужниках. Здесь говорили о кибербезопасности и цифровых технологиях, работал «Кибергород» с интерактивными квестами, а одним из главных событий стала кибербитва Standoff, в которой приняли участие пять десятков команд специалистов в сфере информационных технологий.
Здесь же, в Лужниках, можно было посетить зону обучения, дававшую возможность повысить свои ИТ-навыки. И это только один из примеров того, насколько многопланова и многообразна помощь бизнесменам и молодым специалистам со стороны Москвы.
В столице успешно реализуется стратегия по поддержке столичного предпринимательства, о чем свидетельствуют, например, десятки мастер-классов и дискуссий по развитию малого и среднего бизнеса, прошедшие в рамках Недели. Вот еще несколько примеров. На форуме молодых предпринимателей «Создай наше» начинающие бизнесмены делились опытом по раскручиванию собственного дела. Одной из главных тем форума была, например, дискуссия о возможностях открытия технологического стартапа в Москве.
Фестиваль «Импульс добра» объединил бизнесменов, занимающихся социальным предпринимательством. Там, в частности, вручалась ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России.
Ну, а воочию убедиться в возможностях столичной промышленности каждый желающий мог, в частности, во время «Дня без турникетов». Это были экскурсии и мастер-классы на ведущих предприятиях столицы.