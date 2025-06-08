В столице успешно прошла Неделя предпринимательства

Главными площадками Недели предпринимательства стали Сколково, Лужники, Болотная площадь и Манеж, а самым масштабным событием — VI Московская неделя интерьера и дизайна. Только ее гостями стали 84 тысячи человек, 1220 российских и зарубежных компаний. Это в три раза больше, чем было на первой неделе дизайна, состоявшейся в 2022 году. 636 компаний представляли российскую столицу, причем 312 из них являются участниками проекта «Сделано в Москве». Напомним, что это программа столичного правительства по поддержке локальных брендов, которая объединяет компании, производящие одежду и обувь, косметику и игрушки, ювелирные украшения, продукты питания и многое другое. Именно стенд «Сделано в Москве» — настоящий воздушный шар! — был центральным на экспозиции недели дизайна в Манеже. Но и другие компании не затерялись на его фоне, в том числе стенды Китая и ОАЭ.