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France info: Автоконцерн Renault займется производством дронов на Украине

Французский автомобильный концерн Renault наладит производство и выпусков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Украины. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщило издание France Info.

Французский автомобильный концерн Renault наладит производство и выпусков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Украины. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщило издание France Info.

По данным журналистов, компания будут сотрудничать с оборонными предприятиями с производственными линиями, которые находятся в нескольких десятках и сотнях километров от линии боевого соприкосновения.

— Автомобильный гигант Renault… наладит производство БПЛА на Украине, — говорится в материале.

Вместе с тем немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия, аналогично Великобритании, Франции и США, больше не ограничивает дальнобойность оружия, которое поставляется Украине.

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус 4 июня сообщил, что Киев уже через пару недель получит в свое распоряжение первое дальнобойное оружие, произведенное в их стране при финансовом посредничестве Берлина.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что применение Украиной немецких крылатых ракет Taurus будет означать прямое вступление Германии в конфликт с Россией. Ответные меры при таком развитии ситуации последуют незамедлительно.