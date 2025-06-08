France info: Автоконцерн Renault займется производством дронов на Украине

По данным журналистов, компания будут сотрудничать с оборонными предприятиями с производственными линиями, которые находятся в нескольких десятках и сотнях километров от линии боевого соприкосновения.
— Автомобильный гигант Renault… наладит производство БПЛА на Украине, — говорится в материале.
Вместе с тем немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия, аналогично Великобритании, Франции и США, больше не ограничивает дальнобойность оружия, которое поставляется Украине.
Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус 4 июня сообщил, что Киев уже через пару недель получит в свое распоряжение первое дальнобойное оружие, произведенное в их стране при финансовом посредничестве Берлина.
Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что применение Украиной немецких крылатых ракет Taurus будет означать прямое вступление Германии в конфликт с Россией. Ответные меры при таком развитии ситуации последуют незамедлительно.