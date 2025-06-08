«Собачья радость»: ВДНХ развивает у себя пет-френдли-инфраструктуру

В наше время многие владельцы собак не в силах расстаться со своими любимцами ни на минуту, даже при посещении разных общественных мест. Поэтому по всей Москве появляется все больше заведений, куда разрешен доступ с четвероногими членами семьи. ВДНХ задает тон в этом направлении, запуская у себя проект по развитию пет-френдли-инфраструктуры. Говоря по-русски, это создание дружелюбной к собакам среды. Представители выставки и специалисты в ходе мероприятия, организованного информационным центром правительства Москвы, рассказали, как они повышают культуру взаимодействия людей и собак.
Хозяева очаровательных псов разных пород, тоже участвовавших в этой встрече, не скрывали радости от такого внимания общества к своим любимцам, которые тут же, в «Доме российской кухни», где проходило мероприятие, всем своим видом и культурным поведением демонстрировали, что поддерживают такие начинания обеими лапами. Кстати, этот гастрономический павильон одним из первых распахнул свои двери перед посетителями с собаками и кошками, объявив, что «с 6 июня каждый четвероногий может почувствовать себя полноценным гостем “Дома российской кухни”.
Выступая перед участниками встречи, заместитель директора департамента стратегического развития и гостеприимства выставки Игнат Жолобов прежде всего заверил, что на своей территории они хотят быть «максимально открытыми для всех любителей домашних животных». Выставку, по его словам, ежедневно посещает несколько тысяч человек, многие из которых хотят приходить сюда вместе со своими питомцами. Но есть, как сейчас модно говорить, нюансы.
«Мы вывели алгоритм и рассказываем гостям, как надо вести себя с животными, — сказал он. — Немаловажно также, чтобы и сами хозяева воспитывали своих питомцев». Словом, они хотели бы видеть у себя в гостях «воспитанных мальчиков и девочек», имея в виду четвероногих членов семьи.
Культурой pet-friendly подразумевается, что за питомцами нужно, конечно же, убирать и гулять с ними на поводке. Убирать продукты жизнедеятельности любимого пса нужно по закону везде на прогулке в городе и уж тем более на территории главной выставки страны.
Выгуливать питомца может человек старше 14 лет, а у одного хозяина на поводке должно быть не более двух собак.
Нормы для мелких и больших собак различаются. Маленький песик ростом до 30 см в холке должен быть на поводке или же сидеть в сумке-переноске. Намордник ему не нужен. Если собака выросла до 40 см, намордник не нужен, но поводок — да. Ну и, соответственно, более крупные животные должны быть и в наморднике, и на поводке. «Эти правила необходимо соблюдать для того, чтобы все гости выставки чувствовали себя комфортно», — подчеркнул спикер.
«Мы продвигаем культуру ответственного pet-friendly-взаимодействия, чтобы собака была готова к тому, что она выходит в общественное пространство, — в свою очередь добавила сотрудник департамента Мария Бастанова. — Так как мы объект культурного наследия, мы очень трепетно относимся к нашей выставке и поэтому просим наших гостей с питомцами соблюдать все эти рекомендации».
Заслуженный деятель Российской кинологической федерации, руководитель учебно-спортивного кинологического центра «Останкино» Евгений Аникин объяснил, почему так важно прививать кинологическую культуру владельцам домашних животных. По его словам, 99% проблем, которые возникают у собак и их владельцев, включая разные несчастные случаи, связаны с тем, что человек не смог выстроить правильные взаимоотношения со своим питомцем. Если не наладить такой контакт, реакция животного непредсказуема и в каких-то случаях может быть опасной для окружающих. «Это очень хорошо, что выставка распахивает свои двери для собак, но мы должны работать с обучением людей», — подчеркнул он. В своем кинологическом центре они как раз этим и занимаются.
В рамках проекта развития пет-френдли-инфраструктуры был выпущен гастропутеводитель по заведениям выставки, в которых с радостью встретят четвероногих клиентов. Для них в таких местах предусмотрены миски с водой, бесплатные лежанки. Если зверюшке будет скучно, ей дадут игрушку. Или покормят — это уже за допплату. «Мы уверены, что наши объекты, расположенные на ВДНХ, станут значимыми локациями pet-friendly-культуры, — сказал бренд-менеджер концепции “Дома российской кухни” Кирилл Говорун. — Поскольку мы не просто разрешаем вход в наши фудхоллы вместе с домашними животными, как это делают многие рестораны и кофейни, но и предоставляем пет-сервис, а также предлагаем отдельное меню для собак и кошек».
Кроме «Дома российской кухни» в списке еще пятнадцать приветливых для домашних питомцев ресторанов и других точек питания, расположенных на территории главной выставки.
Участники встречи отметили, что благодаря пет-френдли-инфраструктуре более комфортно будут себя ощущать на выставке незрячие посетители, которых сопровождают собаки-поводыри. Они будут охотнее приходить сюда, так как смогут вместе со своими хвостатыми преданными помощниками посещать разные заведения.
В помощь владельцам животных был также выпущен «Четвероногий гид», в котором перечислены места для прогулок и заведения общепита, где их примут без вопросов, а также свод правил поведения «хвостиков» в общественном пространстве. Руководство можно скачать на сайте выставки или взять ее в информационных центрах. Из брошюры, например, следует, что лучшие места для прогулок с собаками — это запрудная зона ВДНХ и парк «Останкино», где меньше людей и поэтому спокойней для братьев наших меньших.