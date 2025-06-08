«Собачья радость»: ВДНХ развивает у себя пет-френдли-инфраструктуру

Заслуженный деятель Российской кинологической федерации, руководитель учебно-спортивного кинологического центра «Останкино» Евгений Аникин объяснил, почему так важно прививать кинологическую культуру владельцам домашних животных. По его словам, 99% проблем, которые возникают у собак и их владельцев, включая разные несчастные случаи, связаны с тем, что человек не смог выстроить правильные взаимоотношения со своим питомцем. Если не наладить такой контакт, реакция животного непредсказуема и в каких-то случаях может быть опасной для окружающих. «Это очень хорошо, что выставка распахивает свои двери для собак, но мы должны работать с обучением людей», — подчеркнул он. В своем кинологическом центре они как раз этим и занимаются.