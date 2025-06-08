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Внуково после подтопления работает в штатном режиме

Все службы аэропорта функционируют бесперебойно.

Источник: Аргументы и факты

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, сейчас все службы аэропорта функционируют бесперебойно, сообщили в авиагавани.

Напомним, ранее из-за сложных погодных условий четыре рейса были перенаправлены на запасные аэродромы.

«Внуково работает в штатном режиме. На данный момент все службы аэропорта функционируют бесперебойно, обеспечивая вылет рейсов по расписанию», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что в расписание ряда рейсов внесены изменения на фоне подтопления во Внуково из-за сильного ливня и грозы.