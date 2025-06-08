Внуково после подтопления работает в штатном режиме

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, сейчас все службы аэропорта функционируют бесперебойно, сообщили в авиагавани.
Напомним, ранее из-за сложных погодных условий четыре рейса были перенаправлены на запасные аэродромы.
«Внуково работает в штатном режиме. На данный момент все службы аэропорта функционируют бесперебойно, обеспечивая вылет рейсов по расписанию», — следует из сообщения.
Ранее сообщалось, что в расписание ряда рейсов внесены изменения на фоне подтопления во Внуково из-за сильного ливня и грозы.