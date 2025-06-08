Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московский аэропорт продолжил работу в штатном режиме, несмотря на дожди

Московский аэропорт Внуково продолжил работу в штатном режиме после того, как один из терминалов затопило во время мощных ливней 8 июня. Представители воздушной гавани уточнили, что все подразделения работают без перебоев, обеспечивая выполнение рейсов согласно установленному расписанию.

Внуково продолжает работу после подтопления одного из терминалов.

Московский аэропорт Внуково продолжил работу в штатном режиме после того, как один из терминалов затопило во время мощных ливней 8 июня. Представители воздушной гавани уточнили, что все подразделения работают без перебоев, обеспечивая выполнение рейсов согласно установленному расписанию.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСильнейший ливень затопил улицы, метро и аэропорт: свежие кадры с погодного апокалипсиса в Москве.

«Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — написали представители воздушной гавани в telegram-канале. Отмечается, что работа аэропорта была на время приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий: гроза и порывы ветра до 25 метров в секунду.

На этом фоне частично затопило терминал А, поэтому были зафиксированы задержки некоторых рейсов, пишет MK.RU. При этом еще четырем самолетам пришлось совершить посадку на альтернативных аэродромах.