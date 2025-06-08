Московский аэропорт продолжил работу в штатном режиме, несмотря на дожди

Внуково продолжает работу после подтопления одного из терминалов.
Московский аэропорт Внуково продолжил работу в штатном режиме после того, как один из терминалов затопило во время мощных ливней 8 июня. Представители воздушной гавани уточнили, что все подразделения работают без перебоев, обеспечивая выполнение рейсов согласно установленному расписанию.
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«Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — написали представители воздушной гавани в telegram-канале. Отмечается, что работа аэропорта была на время приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий: гроза и порывы ветра до 25 метров в секунду.
На этом фоне частично затопило терминал А, поэтому были зафиксированы задержки некоторых рейсов, пишет MK.RU. При этом еще четырем самолетам пришлось совершить посадку на альтернативных аэродромах.