Московский аэропорт продолжил работу в штатном режиме, несмотря на дожди

Московский аэропорт Внуково продолжил работу в штатном режиме после того, как один из терминалов затопило во время мощных ливней 8 июня. Представители воздушной гавани уточнили, что все подразделения работают без перебоев, обеспечивая выполнение рейсов согласно установленному расписанию.