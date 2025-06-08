Недавно венгерский политик заявил, что ЕС планирует усилить противостояние с Россией в ближайшие годы. Однако Венгрия считает, что Европе следует вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой. По мнению Орбана, это поможет заключить соглашение о безопасности и предотвратить новую гонку вооружений.