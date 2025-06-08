Санкции Евросоюза против России наносят ущерб Венгрии и всей Европе. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью телеканалу LCI.
«Санкции против России наносят вред Венгрии и всей Европе», — заявил Орбан. Он также отметил, что за три года Венгрия потеряла 20 миллиардов евро из-за этих ограничений.
«Для страны это значительная сумма», — подчеркнул он.
По мнению премьер-министра Венгрии, Европейский союз посягает на независимость своих членов, но при этом не может эффективно решать возникающие проблемы.
«ЕС не справляется с конфликтом на Украине, а санкционная политика не приносит результатов», — отметил Орбан.
Недавно венгерский политик заявил, что ЕС планирует усилить противостояние с Россией в ближайшие годы. Однако Венгрия считает, что Европе следует вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой. По мнению Орбана, это поможет заключить соглашение о безопасности и предотвратить новую гонку вооружений.