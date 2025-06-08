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«Они разрушают Европу»: Орбан предупредил о вреде для ЕС санкций против России

Орбан: Санкции Евросоюза против России разрушают Венгрию и всю Европу.

Источник: Комсомольская правда

Санкции Евросоюза против России наносят ущерб Венгрии и всей Европе. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью телеканалу LCI.

«Санкции против России наносят вред Венгрии и всей Европе», — заявил Орбан. Он также отметил, что за три года Венгрия потеряла 20 миллиардов евро из-за этих ограничений.

«Для страны это значительная сумма», — подчеркнул он.

По мнению премьер-министра Венгрии, Европейский союз посягает на независимость своих членов, но при этом не может эффективно решать возникающие проблемы.

«ЕС не справляется с конфликтом на Украине, а санкционная политика не приносит результатов», — отметил Орбан.

Недавно венгерский политик заявил, что ЕС планирует усилить противостояние с Россией в ближайшие годы. Однако Венгрия считает, что Европе следует вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой. По мнению Орбана, это поможет заключить соглашение о безопасности и предотвратить новую гонку вооружений.