О пользе страшных сказок: дайте ребенку возможность войти в «черную комнату»

Сказки вызывают у детей напряженное внимание к чудесам и приключениям, учат новым словам и главное — добру, как бы это ни звучало высокопарно. Ребенок при чтении сказки начинает сравнивать себя с героем и невольно задает себе вопросы: «А кто я?», «Как возник мир?» и даже «В чем смысл жизни?». Эти жизненно важные вопросы осмысливаются им не абстрактно, потому что в «сказочном возрасте» ребенку еще сложно мыслить отвлеченными категориями, а через сказку в игровой форме. Он требует повторения «страшилки», часто настаивает на повторении всех деталей и даже сам дополняет их, чтобы уяснить для себя важные основополагающие вещи. Детям необходим порядок в окружающем их мире, он дает им чувство защищенности и успокоение. И счастливый «стереотипный» конец дает ребенку уверенность, что и в жизни все у него будет хорошо. И часто мнение взрослого ему совсем не нужно, ему достаточно самой сказки.