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В Молдове спадает жара, грядет похолодание: Температура воздуха опустится с +35 до +24 градусов — ожидаются дожди и грозы

Прогноз погоды от синоптиков на понедельник, 9 июня 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на завтра, 9 июня. Значит, рассказываем…

Ночью синоптики нам предвещают до 21 градуса выше ноля, утром столбик термометра поднимется еще на два градуса.

Днем — жара до 30 со знаком «плюс». Обещают облачность и без осадков. Вечером ожидается до 22 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 10−11 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.

Вот такая погодка нас ждет на следующей неделе. Фото: соцсети.

Зато потом грядет похолодание. Температура воздуха опустится с +35 до +24 градусов — ожидаются дожди и грозы.

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