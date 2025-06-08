«Напоминает о Древнем Риме»: отец Илона Маска пришел в экстаз от Москвы

Эррол Маск обратил внимание на атмосферу в городе. По его наблюдениям, москвичи свободно гуляют по улицам и не испытывают страха за свою безопасность. Это, по мнению Маска, свидетельствует о том, что жители столицы по-настоящему счастливы. Кроме того, инженер отметил, что в мире недостаточно знают о Москве и ее особенностях.