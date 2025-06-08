«Напоминает о Древнем Риме»: отец Илона Маска пришел в экстаз от Москвы

Отец Маска восхитился Москвой.
Отец самого богатого человека в мире, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, американский инженер Эррол Маск, поделился своими первыми впечатлениями от Москвы, куда он прибыл для участия в «Форуме будущего 2050». Маск отметил, что был поражен масштабами российской столицы, ее чистотой и качеством дорог.
«Я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, — гений!» — заявил инженер, слова которого приводит агентство городских новостей «Москва». Он также подчеркнул, что здания в столице напоминают ему о Древнем Риме и похожи на картины с античными сюжетами.
Эррол Маск обратил внимание на атмосферу в городе. По его наблюдениям, москвичи свободно гуляют по улицам и не испытывают страха за свою безопасность. Это, по мнению Маска, свидетельствует о том, что жители столицы по-настоящему счастливы. Кроме того, инженер отметил, что в мире недостаточно знают о Москве и ее особенностях.
Эррол Маск прибыл в Россию для участия в международном «Форуме будущего 2050». Мероприятие стартовало в Москве 8 июня.