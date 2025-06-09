Новая детская поликлиника открылась на Глухарской улице

В ряду детских медицинских учреждений в Петербурге прибыло — новое поликлиническое отделение открылось в Приморском районе города. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор Александр Беглов.
Новой поликлинике дали номер 155, она сможет регулярно принимать около 10 тысяч маленьких и юных пациентов. Учреждение заняло свое место на первом этаже многоэтажного дома.
Помимо привычного штата врачей, оказывать помощь детям будет также медицинский психолог. Подросткам и их семьям начнут проводить занятия, чтобы помогать справляться с тревогой или лучше понимать друг друга.
— Особое внимание мы уделили психологическому здоровью детей. Психолог будет проводить индивидуальные и групповые занятия для подростков, — дополнил Александр Беглов.
Конечно, дети смогут пройти и необходимые обследования, например, в кабинетах УЗИ и функциональной диагностики.