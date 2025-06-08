Россиян начали штрафовать за съемку дронов

Количество субъектов РФ, в которых за размещение информации о последствиях ударов беспилотников может быть назначено административное наказание, увеличилось до 12-ти. На прошлой неделе к этому списку были добавлены Калмыкия и Тверская область. По этому нарушению установлен штраф в диапазоне от 1 000 до 200 000 рублей. При этом сумма взыскания определяется с учетом региона и количества совершенных нарушений.