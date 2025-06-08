Россиян начали штрафовать за съемку дронов

В 12 регионах России можно получить штраф за съемку атак БПЛА, сообщает «Коммерсант».
В некоторых регионах России органы власти начали привлекать к ответственности граждан, размещающих в интернете материалы о последствиях атак украинских беспилотников. В частности, в Калужской области уже зафиксированы случаи наложения штрафов на журналистов и пользователей социальных сетей за публикацию подобной информации. Об этом пишет «Коммерсант».
«В правительстве Калужской области, к началу июня управление административно-технического надзора составило и направило в мировые суды 42 протокола о нарушении запрета регионального оперативного штаба на распространение информации о последствиях падения беспилотников (ст. 5.11 регионального закона “Об административных правонарушениях в Калужской области”)», — говорится в материале «Коммерсанта».
Количество субъектов РФ, в которых за размещение информации о последствиях ударов беспилотников может быть назначено административное наказание, увеличилось до 12-ти. На прошлой неделе к этому списку были добавлены Калмыкия и Тверская область. По этому нарушению установлен штраф в диапазоне от 1 000 до 200 000 рублей. При этом сумма взыскания определяется с учетом региона и количества совершенных нарушений.
Ранее стало известно, что власти Калмыкии сообщили о введении ограничений на фото- и видеосъемку, а также размещение в сети материалов, отображающих результаты атак БПЛА, функционирование средств ПВО и местонахождение военных объектов. В случае несоблюдения указанного запрета предусмотрено наложение административных штрафов: для физических лиц — до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 100 тысяч рублей, передает RT.