«Страшненькие губы»: Анна Заворотнюк ответила на критику внешности

Девушка привела в качестве примера два комментария, в которых пользователи сравнивают ее с матерью, актрисой Анастасией Заворотнюк. Один из комментаторов отметил большое сходство между ними и пожелал телеведущей «всего самого наилучшего». Другой пользователь в то же время назвал «страшненькими» губы Заворотнюк-младшей и выразил мнение, что ее мать красивее.