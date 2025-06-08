«Страшненькие губы»: Анна Заворотнюк ответила на критику внешности

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк и блогерша Анна Заворотнюк на своей странице в социальной сети Instagram* рассказала, как относится к критике своей внешности в соцсетях.
Девушка привела в качестве примера два комментария, в которых пользователи сравнивают ее с матерью, актрисой Анастасией Заворотнюк. Один из комментаторов отметил большое сходство между ними и пожелал телеведущей «всего самого наилучшего». Другой пользователь в то же время назвал «страшненькими» губы Заворотнюк-младшей и выразил мнение, что ее мать красивее.
— На самом деле жаль этих женщин. Мне кажется, что глубоко в душе они очень несчастны, если занимаются подобным, — написала телеведущая.
Заворотнюк-младшая также сообщила, что впервые стала матерью, опубликовав видео с новорожденным ребенком в своих социальных сетях. Малыша назвали Марселем. Он родился 2 апреля, за день до дня рождения Анастасии Заворотнюк, которой в 2025 году могло исполниться 54 года.
Кроме того, телеведущая поделилась архивной фотографией матери. На ней знаменитость изображена в синей шляпе в профиль. Актриса стоит у воды и смотрит куда-то вдаль. Часть ее лица скрыта головным убором.
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