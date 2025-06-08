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Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ на великоновоселковском направлении

Денис Пушилин сообщил, что на великоновоселковском направлении бойцы РФ действуют «достаточно выверенно».

Источник: Аргументы и факты

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на великоновоселковском направлении ВСУ упираются, но заметно продвижение ВС РФ.

По словам Дениса Пушилина, на великоновоселковском направлении российские бойцы действуют «достаточно выверенно и ставят противника уже перед фактом» при освобождении населенного пункта. Он отметил, что так было с селом Федоровка.

«Но противник все равно упирается. Все в достаточно тяжелой обстановке проиходит — освобождение каждого метра земли Донбасса. Но тем не менее мы видим продвижение вперед», — сообщил глава ДНР на видео, которое опубликовал в Telegram.

Ранее в июне стало известно, что российские военнослужащие освободили село Федоровка в ДНР. Это сделали подразделения группировки войск «Восток».