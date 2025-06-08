Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ на великоновоселковском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на великоновоселковском направлении ВСУ упираются, но заметно продвижение ВС РФ.
По словам Дениса Пушилина, на великоновоселковском направлении российские бойцы действуют «достаточно выверенно и ставят противника уже перед фактом» при освобождении населенного пункта. Он отметил, что так было с селом Федоровка.
«Но противник все равно упирается. Все в достаточно тяжелой обстановке проиходит — освобождение каждого метра земли Донбасса. Но тем не менее мы видим продвижение вперед», — сообщил глава ДНР на видео, которое опубликовал в Telegram.
Ранее в июне стало известно, что российские военнослужащие освободили село Федоровка в ДНР. Это сделали подразделения группировки войск «Восток».